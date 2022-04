Dopo l’Isola dei Famosi, il fratello di Belen e Cecelia Rodriguez ha deciso di convolare a nozze con la sua fidanzata: l’indizio social non lascia spazio a dubbi.

Attraverso un commento alla foto della sua Deborah Togni, Jeremias Rodriguez rivela un dolcissimo annuncio. L’ex naufrago, dopo la sua esperienza del reality, ha capito di voler sposare la sua amata. L’annuncio ufficiale non è stato ancora fatto ma questo indizio social, non lascia spazio ad altre interpretazioni.

Jeremias annuncia le nozze con la sua fidanzata Deborah

Jeremias Rodriguez

Prima di lasciare l’Isola dei Famosi, Jeremias aveva dichiarato di avere un annuncio importante da fare che avrebbe rivelato solo in Italia. Ora, l’ex naufrago ha commentato una foto in cui Deborah è vistata con un abito da matrimonio con le seguenti parole: “Pronta a sposarmi?“. Questa frase non lascia spazio a dubbi, ma l’annuncio ufficiale non è stato ancora fatto.

L’ex naufrago ha deciso di fare il grande passo dopo aver rinunciato al reality, il motivo dell’abbandono lo ha spiegato in diretta: “Ci hanno provato tutti a convincermi a restare, ma io voglio rientrare, sono sicurissimo. Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace“. E ancora: “Nessuno conosce il percorso che ho fatto. Sono sparito per tre anni, non solo dal mondo dello spettacolo, perché avevo delle cose da risolvere: una rabbia repressa, che usciva nei momenti sbagliati, con persone che non lo meritavano. A me mancava l’approvazione delle persone, ho preso la decisione di venire qui anche per avere quell’approvazione“.

