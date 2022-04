La modella ha portato il giornalista a processo per un articolo che parlava di un presunto tradimenti di Wanda con il calciatore Brozovic.

Oggi, Wanda Nara ha testimoniato come parte civile in tribunale, contro Fabrizio Corona. In sostanza, la modella avrebbe dichiarato che il gossip sul presunto tradimento con il calciatore dell’Inter non sarebbe mai avvenuto. La modella smentisce le dichiarazioni del giornalista che avrebbero creato conseguenze a suo marito.

Il processo di Wanada Nara contro Fabrizio Corona

Fabrizio Corona

“Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”, questa la frase portata a processo che Corona ha scritto sul suo Magazine nel 2019. Wanda Nara a processo a smentito di aver tradito Icardi con Brozovic e ha analizzato punto per punto l’articolo del giornalista. Come riporta Gossip e Tv, la modella dichiara: “Non ho mai avuto una relazione con Brozovic. Nell’articolo si parla di chiamate e di messaggi con Brozovic, ma io non ho mai avuto il suo numero e non era neanche una persona che frequentavamo della squadra. Non ho capito da dove è nata questa storia”.

A quanto pare, secondo Wanda le indiscrezioni del giornalista sono state create dal nulla perchè nessuna prova la lega al calciatore dell’inter. Poi la modella parla delle conseguenze che questo gossip ha avuto su suo marito: “Sono iniziati i problemi per Mauro e lui ha dovuto cambiare squadra. L’Inter mi ha fatto pesare tanto questa sensazione. Mi hanno fatto pesare di essere una procuratrice donna che non è facile esserlo nel mondo del calcio. Questa situazione ha generato un grande disagio con i tifosi, il club e i dirigenti”.

