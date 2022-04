Per la prima volta la modella ucraina ha trovato la serenità dal punto di vista sentimentale con un nuovo amore, lui si chiama Marco ed è napoletano.

Anna Safroncik ha da poco vissuto la gioia di riabbracciare suo padre rifugiato in Italia a causa della guerra. In occasione di un’intervista su Grazia, la modella ha parlato anche di un’altra gioia: l’amore. L’attrice si è, infatti, fidanzata con un altro uomo che la sta rendendo felice.

Le dichiarazioni di Anna Safroncik sul suo nuovo amore

ANNA SAFRONCIK

Come riporta Gossip e TV, la modella ucraina parla per la prima volta di Marco suo nuovo amore: “Ho un nuovo legame con un uomo napoletano che si chiama Marco. L’ho conosciuto in Costa Rica e mio padre l’ha incontrato. Sono una persona riservata, ma in questo periodo drammatico, questi due uomini hanno reso la mia vita luminosa“. Le cose tra loro sembrano andare molto bene, e la Safroncik sembra aver ritrovato la serenità con il suo nuovo fidanzato.

L’attrice oltre all’amore ha anche ritrovato suo padre che è riuscito a scappare dalla guerra: “Sono veramente felice, come poche volte nella mia vita lo sono stata. E continuo ad essere emozionata. Noi, comunque, con papà non abbiamo avuto mai una vicinanza fisica. È una vita che viviamo e ci amiamo tramite Skype. Perché siamo sempre lontani, ci vediamo una volta all’anno, una settimana, cinque giorni, lui lavora e io lavoro. Mentre adesso sono ormai quasi 30 giorni che è a casa mia con sua moglie, Olga. È incredibile di quanto la vita ti possa dare tanto in dei momenti tragici e difficili. La vita è davvero una cosa straordinaria

