Un nuovo tatuaggio per Blanco. Il rapper 19enne, infatti, si è recato a New York e si è fatto imprimere sulla pelle la parola “Innamorato” proprio in fondo alla schiena. Ha postato, poi, su Instagram il lavoro eseguito da Mattia Bretti.

Si è recato a Soho, New York, per regalarsi un nuovo tatuaggio. Così Blanco ha aggiunto un nuovo messaggio, impresso sulla sua pelle, grazie alla maestria di Mattia Bretti che ha lo studio nella Grande Mela. La foto:

“Innamorato” è la parola che il rapper 19enne si è fatta tatuare sulla pelle. Posa di schiena e mostra ai suoi fan su Instagram il lavoro finito.

Il video virale da New York

Oltre al tatuaggio, l’artista si è reso protagonista di un video che è diventato, in poco tempo, virale sui social.

Il rapper, infatti, si è tuffato in una fontana della Grande Mela, catturando subito l’attenzione di un fan che l’ha ripreso e postato sui social.

