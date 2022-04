Dopo la fine della storia d’amore con Livio Cori, Anna Tatangelo pensa solamente al lavoro e alla carriera.

C’è solo il lavoro nella vita di Anna Tatangelo, dopo la fine della storia d’amore con Livio Cori. Pare che la cosa valga anche per quest’ultimo, visto che – come lei ha deciso di dedicarsi solo alla carriera e, in particolare, alla TV – anche lui sta dedicandosi solo alla musica.

Anna Tatangelo pensa solo al lavoro dopo Livio Cori

Dopo essersi lasciati, lasciando i fan a bocca aperta, visto che non si aspettavano una notizia simile, la cantante e Livio Cori sono ritornati alle rispettive vite.

Lei vuole dedicarsi completamente e solamente al lavoro e ai suoi impegni sul piccolo schermo: atteggiamento condiviso anche dal suo ex che è ritornato in studio per occuparsi esclusivamente di musica.

Anna Tatangelo

I litigi e gli impegni in contrasto

Pare che i due si siano lasciati per divergenze caratteriali ma anche per impegni che – apparentemente – erano inconciliabili. Una foto da IG:

Questo è quanto si legge dai principali magazine di gossip anche se nulla di certo è stato confermato da entrambe le parti che si sono dette addio solamente dopo un anno d’amore, anche se sembravano molto affiatati fino a poco tempo fa.

