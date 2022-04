La coppia si è separata da pochi giorni, nella sorpresa dei follower che li vedevano pubblicare spesso foto romantiche insieme, a quanto pare nella realtà le cose non andavano.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono detti addio da poco. I fan sono sconvolti perchè sul web non si intravedevano segni di una crisi. A spiegare i veri motivi per cui la coppia è scoppiata ci pensa il settimanale Chi, con alcune indiscrezioni. Si parla di “malumori” all’interno della coppia da molto tempo.

Ecco perchè si sono lasciati e chi ha preso la decisione

Anna Tatangelo

A quanto pare tra Anna Tatangelo e Livio Cori la storia è già arrivata al capolinea. I rumor parlavano addirittura di nozze, mentre la realtà era ben diversa. Secondo il settimanale Chi, la coppia mostrava sui social di stare bene ma nella realtà c’erano diversi “malumori” che alla fine si sono rivelati insormontabili. Secondo quanto riferisce il magazine si Alfonso Signorini, sarebbe stata proprio la ex di Gigi D’Alessio a porre fine alla relazione, cancellando tutte le foto con lui.

Come riporta Gossip e TV: “In particolare il settimanale diretto da Alfonso Signorini parla di continui “malumori”. Questa sarebbe la causa principale del naufragio sentimentale. Inoltre aggiunge che a scrivere la parola fine sulla relazione è stata l’ex di Gigi D’Alessio, la quale, per via dei “mal di pancia”, ha pure fatto pulizia degli scatti social con Cori sul suo profilo.” In ogni caso non si tratta di tradimenti come è stato ipotizzato ma solo di differenze caratteriali e incomprensioni che hanno posto fine all’amore.

