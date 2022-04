Continuano gli avvistamenti curiosi tra la coppia che si era detta addio da mesi, i due cantanti potrebbero essere tornati insieme ritrovando il loro amore.

Si vocifera già da alcune settimane di un ritorno di fiamma ma questa volta le prove si infittiscono. I due si sono lasciati a ottobre dello scorso anno, lei ha frequentato il modello Davide Rossi e la storia sembrava finita. Ora però, i due sono stati paparazzati da Chi, mentre uscivano entrambi la sera dalla casa della cantante.

Marracash e Elodie sono tornati insieme?

Marracash

Secondo le immagini pubblicate dal magazine di Alfonso Signorini, Marracash è uscito dalla porta di casa di Elodie. Poco dopo è uscita anche la cantante con delle sue amiche. Queste frequentazioni assidue, considerando che la loro storia non sia finita per mancanza d’amore potrebbe suggerire un ritorno di fiamma.

Today riporta: “Come spiegò Elodie in un’intervista il loro amore si era trasformato:”Per me continua ad essere famiglia”. I due poi non avevano convissuto e il desiderio della cantautrice di formare una famiglia si scontrava con l’idea che aveva di loro due, non riusciva a pensare “a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”. A quanto pare qualcosa è cambiato nel cuore di Elodie e probabilmente anche in quello del rapper.” Non sono state ancora rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte dei due, ma le foto non mentono.

