Il produttore cinematografico si racconta a 360°, dei suoi amori con Ornella Muti, Valeria Marini e di quale sia il suo stato sentimentale oggi.

In occasione di una lunga intervista al Corriere della Sera, Vittorio Cecchi Gori parla dei suoi 80 anni e di come ha trascorso la sua vita. Inevitabile il ricordo dei suoi amori con Ornella Muti e Valeria Marini ma anche del suo malore al cuore, per cui è stato ricoverato.

Le dichiarazioni di Vittorio Cecchi Gori

ORNELLA MUTI

L’imprenditore e produttore parla della sua malattia al cuore, come riporta il Corriere: “Il cuore ha fatto i capricci. Ora ho il fiato corto, posso fare tutto, ma da seduto“. Vittorio poi rivela cosa provasse per Ornella Muti: “Mi piaceva tanto. Mamma disse: ho capito che vuoi sposare un’attrice, sposa lei, è simpatica, è bellina. Ma ci lasciammo, fu una delusione: avrei voluto che finisse in un’altra maniera“. Su Valeria Marina con la quale l’imprenditore ha avuto una relazione durata cinque anni, dichiara: “Fu una bella storia, un po’ faticosa. Veniva a dormire alle sei del mattino perché aveva fatto una serata dall’altra parte dell’emisfero”.

Vittorio svela poi quale sia la sua attuale situazione sentimentale: “Sono solo, ormai. Ho qualche amica. A 80 anni, ho più bisogno di amicizia: non è che mi metto a fare l’imitazione di me stesso“. Il produttore risponde poi al nomignolo di “play boy” che gli è stato attribuito: “Playboy è chi nella vita fa solo quello. Io lavoravo. E lavorando conoscevo attrici. Maria Grazia è stato il mio grande amore, finì perché eravamo giovani, ma siamo ancora amici. A Natale 2017, fu lei a portarmi in ospedale con l’infarto“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG