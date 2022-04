Negli ultimi giorni è circolata una foto in cui si intravedeva “un pancino sospetto” dell’ex nuotatrice, a rivelare la verità è la stessa Pellegrini.

Federica Pellegrini è stata al centro del gossip nelle ultime settimane. Il motivo è un pancino sospetto che qualcuno ha notato sull’ex nuotatrice che si è mostrata in costume a bordo piscina e che ha fatto pensare ad una gravidanza. A chiarire tutto è proprio l’ex nuotatrice a Verissimo.

Le dichiarazioni di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini

Entra mano nella mano con il Matte, futuro marito nello studio di Verissimo. Proprio a Silvia Toffanin Federica Pellegrini parla delle imminenti nozze, come riporta Caffeina: “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto”. Poi l’ex nuotatrice smentisce alcune voci circolate nelle ultime settimane. La Divina chiarisce che la vacanza in Puglia con le amiche non era un addio al nubilato: “Non era il mio addio al nubilato. Ma vi pare che se fosse stato il mio addio al nubilato saremo state così composte?”.

Poi svela la verità sulla presunta gravidanza: “Ho iniziato oggi la dieta perché in questi giorni mi sono lasciata un po’ andare“. Dunque, il “pancino sospetto” di cui si è parlato tanto non è una dolce attesa ma solo un po’ di gonfiore della pancia per aver mangiato di più del solito. Questo però non esclude che l’ex nuotatrice non voglia un bambino, anzi, lei stessa aveva dichiarato di avere voglia di maternità in una vecchia intervista.

