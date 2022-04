In un’intervista al Corriere della Sera, Bisio ha fatto una dichiarazione d’amore molto forte alla moglie Sandra Bonzi che non sarebbe piaciuta alla giornalista.

Selvaggia Lucarelli critica duramente la dichiarazione d’amore di Bisio alla moglie. Il comico ha detto una frase molto forte che ha fatto il pieno di consensi ma che non è piaciuta, invece, alla giornalista. Proprio la Lucarelli svela il suo punto di vista raccontando di un passato “amore tossico” che l’ha colpita profondamente.

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli

Con un post su Instagram Selvaggia Lucarelli esprime il suo dissenso sulla dichiarazione d’amore di Bisio alla moglie: “Claudio Bisio, in un’intervista al Corriere, ha detto: “Non succederà mai che Sandra Bonzi mi lascerà, ne sono certo, ma se per assurdo dovesse farlo io qui dico una cosa che vorrei che tutti sapessero… Non sopravvivrei. Mi sentirei completamente perduto. Lei possiede certi comandi che mi tengono vivo”.

La giornalista continua: “Faccio una premessa: Bisio è senz’altro animato da buone intenzioni, ma questa dichiarazione, per chi come me conosce bene il tema, contiene una serie di problemi. Soprattutto perché non è un biglietto su un mazzo di fiori ma una frase rilanciata ovunque. Dire che non sopravviveremmo alla fine di un amore è un meraviglioso artifizio retorico, un’iperbole, ma è falso. Alla fine di un amore-per fortuna- si sopravvive.”

E ancora: “La narrazione per cui la nostra stessa esistenza/sopravvivenza dipenderebbe dall’altro è (forse) buona al massimo per slanci poetici e Baci Perugina, ma non per dichiarazioni pubbliche. Così come la frase “lei possiede certi COMANDI che mi tengono VIVO”. Nessuno dovrebbe possedere comandi, nessuno ci tiene vivi, se non noi stessi e una vita piena in cui le relazioni arricchiscono, non TENGONO IN VITA.”

La Lucarelli parla poi della divulgazione di questi messaggi da parte dei vip: “E’ doveroso, da parte dei personaggi pubblici, imparare ad usare le parole nell’ambito dell’affettività come si sta facendo nell’ambito dell’inclusione, ovvero con attenzione e cura. Le nostre parole, il nostro modo di raccontare i sentimenti e le relazioni contribuiscono a formare l’educazione sentimentale altrui, non dobbiamo dimenticarcelo.“

