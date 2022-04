I futuri coniugi hanno rivelato di avere abitudini piuttosto particolari e macabre, seguendo alcuni rituali con il proprio sangue.

In occasione di un’intervista a Glamour UK, Megan Fox e il suo futuro marito svelano di avere abitudini piuttosto singolari. I due berrebbero il loro sangue a scopi rituali e questa non sarebbe la prima volta. La coppia a senza dubbi modi particolari per dimostrarsi amore e dichiarazioni del genere sono già state fatte.

Le dichiarazioni di Megan Fox

Come riporta Fan Page, la bellissima attrice rivela dei retroscena inquietanti sulla sua relazione con Machine Gun Kelly: “Immagino che bere il sangue l’uno dell’altra potrebbe fuorviare le persone, potrebbero immaginarci con i calici in stile ‘Game of Thrones’ mentre beviamo il nostro sangue. Sono solo poche gocce in realtà”. L’attrice aveva già fatto dichiarazioni di questo tipo in occasione dell’annuncio del loro matrimonio: “Lui sarebbe disposto a tagliarsi il petto con un vetro e dire ‘Prendi la mia anima“. Alla domanda se avvenga qualcosa del genere, l’attrice risponde: “Non esattamente così, ma qualcosa del genere è accaduto molte volte“.

La proposta di matrimonio è stata annunciata su Instagram: “Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero di banyan. Abbiamo chiesto la magia. Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e frenetico. Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione ci richiederebbe, ma inebriati dall’amore. E il karma. In qualche modo un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l’inferno insieme e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che la seguirà, ho detto di sì.…e poi ci siamo bevuti il ​​sangue.“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG