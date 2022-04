Ieri sono emersi ulteriori dettagli sulla rottura tra Manuel e Lulù, rivelate dalla stessa principessa, Dayane svela cosa ne pensa ai fan e si schiera.

Lulù e Manuel Bortuzzo si sono lasciati. Dalle ultime dichiarazioni della principessa sembra che lei lo abbia saputo tramite un comunicato ANSA. Dopo le ultime rivelazione sulla rottura ad esprimersi sulla faccenda è Dayane Mello che sui social rivela da che parte si è schierata.

Le dichiarazioni di Dayane Mello sulla rottura tra Manuel e Lulù

Come riporta Novella 2000, Dayane Mello commenta la rottura tra Manuel e Lulù e rivela di schierarsi con la principessa etiope per la quale prova grande affetto: “Mi dispiace anche a me di questa rottura, perché il pubblico amava questa storia. Sembravano molto innamorati. Ognuno è padrone della sua vita. Lei è giovane, ha 22 anni mi pare. Ricomincerà tutto dall’inizio senza di lui. L’ho fatto mille volte anche io e la capisco. Lei è giovane e io la amo, l’adoro e le auguro che sia tanto felice. […] Magari capirà che sta bene da sola. Ognuno ha il diritto di rifarsi una vita, ora ha le sue sorelle”.

Ieri, la Selassiè ha svelato i veri motivi della rottura e poi ha dichiarato: “Con Manuel si è chiuso un capitolo importante della mia vita…e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato all’Ansa, mi ha fatto tanto male. Ma una cosa non riuscirò mai a fare: ferirlo. È l’ultima cosa che voglio. Ma proverò ad andare avanti fidandomi di voi, e delle persone che ogni giorno mi dimostrano amore e lealtà. “Si chiude una porta e si apre un portone”, ho imparato a pensare in questo modo. A presto! Love u”.

