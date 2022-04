Immagini forti per Wilma Faissol, lady Facchinetti. La moglie di dj Francesco, ha mostrato la cicatrice dopo l’intervento subito un mese fa.

Una caduta da cavallo, la frattura dell’omero e un post operatorio molto complicato. Wilma Faissol, o se preferite lady Facchinetti, 33 giorni dopo l’intervento subito mostra a tutti i suoi fan gli effetti dell’operazione subita con tanto di cicatrice molto evidente sul suo corpo.

Wilma Faissol, lady Facchinetti mostra la cicatrice

Sono immagini forti quelle che arrivano da Instagram e che portano “la firma” di Wilma Faissol. Lady Facchinetti, compagna di DJ Francesco, ha pubblicato nelle sue stories social le foto del suo corpo a 33 giorni dall’intervento subito a causa della frattura all’omero rimediata dopo una brutta caduta da cavallo.

Poco più di un mese fa, ad incidente appena avvenuto, la donna aveva raccontato sempre via social: “La mia prognosi è un miracolo: trauma cranico non commotivo e policontusioni. Sutura, collare cervicale, antidolorifico, ghiaccio, risonanza rachide cervicale e atm, disinfezione”. Il tutto sarebbe avvenuto per una sfortunata coincidenza: il suo cavallo era inciampato facendola cadere a terra e, una volta disarcionata, la Faissol era stata calpestata dall’animale con gli zoccoli. Un episodio che, per sua stessa ammissione, potrebbe aver messo fine alla sua passione per l’equitazione.

A distanza di oltre un mese, però, oltre alle ferite della mente, sul corpo di lady Facchinetti restano impresse anche quelle fisiche.

Questo era stato il post della donna a proposito dell’incidente col suo cavallo Wally:

