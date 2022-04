A La Pupa e il Secchione Show, Francesco Chiofalo ha fatto una confessione choc. Lenticchio, infatti, ha rivelato a tutti di aver fatto sesso, per la prima volta, con la cugina durante una vacanza in Sicilia. Ecco cosa ha svelato.

Francesco Chiofalo ha rivelato di aver fatto l’amore, per la prima volta, con sua cugina. Una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta quella fatta da Lenticchio a La Pupa e il Secchione Show.

Le sue parole al riguardo: “È stato con mia cugina. Tre anni dopo successe che stavo con mia cugina, stavamo nello stesso letto, eravamo in vacanza con i miei zii in Sicilia… Prima eravamo due ragazzini, poi negli anni si cresce, a lei spuntarono… io pure mi ero sviluppato, toccatine e…”.

L’ex tronista, però, ha tenuto a precisare che “era una cugina di terzo grado, che a mio avviso non andrebbero neanche chiamate cugine…”.

Chiofalo, inoltre, ha raccontato anche del suo primo bacio, avvenuto quando lui era alle medie e che non fu molto piacevole a suo dire.

“Facevo la seconda media e c’era questa ragazza più grande d’età e d’improvviso mi sento delle labbra che mi toccano la bocca, non capii cosa significava e scappai”.

