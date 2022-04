Raoul Bova è volato insieme alla sua famiglia alle Maldive: una vacanza da sogno tra candida sabbia e mare cristallino.

Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales sono volati alle Maldive per dedicarsi a una vacanza, all’insegna del divertimento e del relax. La coppia era in compagnia delle loro bambine: su Instagram, l’attrice ha pubblicato scatti da sogno.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morale in vacanza alle Maldive

Hanno scelto le Maldive per le loro vacanze: parliamo di Rocìo Munoz Morales e del partner che sono volati in una meravigliosa isola dell’Oceano Indiano per trascorrere del tempo in famiglia. Le foto su IG:

Con loro anche le figlie, Luna e Alma: “Siete la mia poesia, Luna e Alma”. Queste le dolci parole che l’attrice ha dedicato alle sue piccoline, di 6 e 3 anni.

Raoul Bova Rocio Munoz Morales

La foto romantica dei due attori

Oltre alla foto con le due bambine, Rocìo ha pubblicato anche uno scatto con il suo grande amore con il quale è insieme dal 2012, quando si conobbero sul set di Immaturi – Il viaggio. Lo scatto:

“Family First“: questa è la frase che si legge in didascalia e che significa “la famiglia per prima cosa“. Tanti i commenti ricevuti sulle varie foto della loro meravigliosa vacanza esotica, all’insegna dell’amore, della sabbia candida e del mare cristallino.

