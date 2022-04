La nota “Ciociara” Alessia Macari ha deciso di aprire un profilo Instagram per sua figlia, nata da pochi mesi. Il motivo.

È nata a gennaio 2022 e ha già un account Instagram. Parliamo della piccola Nevaeh Kragl, figlia del calciatore Oliver e Alessia Macari. La bimba sta diventando sempre più conosciuta al mondo dello spettacolo e non solo perché sua madre è la nota Ciociara della tv e precisamente del programma Avanti un Altro, ma perché appunto in queste ore in tanti si sono domandati – anche con un tono polemico – come mai abbia già un profilo sul noto social network.

Alessia Macari e il profilo Instagram della figlia appena nata

A spiegare la decisione dell’apertura del profilo Instagram per la piccola bimba, è stata sua madre Alessia Macari. La donna, rispondendo ad alcune domande dei suoi seguaci, ha voluto precisare che dietro questa scelta non ci sia altro che una semplice motivazione relativa alla famiglia e a quei parenti che vivono lontano dall’Italia.

“Allora, dato che molti me lo stanno chiedendo, voglio dirlo ancora. Abbiamo aperto l’account Instagram di Nevaeh per condividere le sue foto per i parenti che vivono lontani. Anche quelli che vivono in Irlanda”, ha detto la Macari. “In questo modo tutta la famiglia può vedere come crescere. Si tratta di un account privato e quindi in pochi possono vedere le foto”.

Una spiegazione che ha convinto tanti fans. Al momento l’account della piccola Nevaeh conta oltre 3mila seguaci ma siamo sicuri che presto saranno molti di più. Il profilo, va sottolineato, è gestito ovviamente dai genitori della piccola.

IN_Alessia_Macari

Di seguito un post Instagram recente della Macari con la sua piccola:

