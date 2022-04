Alena Seredova è sempre stata bellissima ma ultimamente, per sua stessa ammissione, si sente decisamente meglio e in forma. Infatti, l’ex moglie del calciatore ora al Parma Gianluigi Buffon, ha seguito una dieta particolare che le ha permesso di perdere diversi chili. A raccontare tutto è stata lei stessa sui social.

Legata ad Alessandro Nasi da ormai tanti anni, Alena Seredova è madre di Louis Thomas, 14 anni, e David Lee, 12, avuti dall’ex portiere della Juventus Buffon ma anche di Vivienne Charlotte, l’ultimogenita avuta dall’attuale compagno. Proprio a seguito di queste gravidanze, la nota showgirl aveva palesato qualche insofferenza per un fisico che non era più quello di una volta.

Cosa comprensibile arrivata all’età di 44 anni ma che comunque non le aveva tolto l’innata bellezza. Quella che sembra essere stata ritrovata oggi, dopo una dieta che le ha permesso di perdere ben 9 chili. Tanti, ma non tutti quelli che lei avrebbe voluto.

“Ahimè, ho perso solo 9 chili, il mio obiettivo era un po’ più alto. Pazienza”, ha raccontato su Instagram la Seredova sulla volontà di perdere maggiore peso. “Ad ogni modo devo dire che onestamente senza quei nove chili sto alla grande”.

Poi, a chi le chiedeva che tipo di dieta avesse seguito, la stessa Alena ha confermato i precedenti rumors: “Ho seguito, aiutata da un medico, una dieta chetogenica. Mi sono trovata molto bene: faticosa, ma bei risultati”.

Questo uno scatto recente pubblicato su Instagram in occasione dei suoi 44 anni:

