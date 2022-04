In una intervista a Chi, Gianluca Grignani racconta perché era gonfio a Sanremo 2022 e manda un messaggio chiaro agli hater.

Non le ha mandate di certo a dire Gianluca Grignani dopo aver appreso delle critiche ricevute dopo essere salito sul palco di Sanremo 2022. In molti hanno notato il suo gonfiore, ma lui ha risposto alle critiche in una recente intervista a Chi.

Gianluca Grignani risponde alle critiche sul suo corpo

Quando è salito sul palco di Sanremo è stato criticato per il suo gonfiore. Il cantante, però, ha spiegato che tale condizione era derivata da un medicinale che aveva preso. Una foto da IG:

Ecco le sue parole a Chi: “Onestamente di tutto questo poco mi importa. Preferisco vivere e suonare. Dopo il Festival sono rientrato a casa e ho ricominciato a fare musica. Hanno scritto che sembravo gonfio? Sono stato oggetto di body shaming? Caz** loro. A me non frega nulla. Avevo preso del cortisone perché avevo un calo di voce tremendo. Però le dico una cosa: sono un figo pazzesco“.

Gianluca Grignani

Il presunto scontro con Irama

I giornali hanno parlato del suo litigio con Irama. I due sarebbero arrivati alle mani, ma Grignani smentisce tali voci, che – alla fine – sarebbero fake news.

“Dopo l’esibizione sono andato in hotel a mangiare una bistecca. I giornali hanno scritto che io e Irama abbiamo fatto a botte dietro le quinte. Questo perché c’è sempre Grignani di mezzo. A 50 anni non do più peso a queste cose. Mi sono rotto. Tutti oggi, attraverso i social network, vivono le vite degli altri, eppure non sanno un ca*** delle vite degli altri. Io invece vivo. Punto“.

