Un altro simpatico siparietto ha fatto tenerezza agli utenti, papà Fedez rimane solo con Leone e cerca di indagare su una presunta fidanzatina ma la risposta del bambino è inaspettata.

Mentre era in macchina per portare a scuola il piccolo Leone, Fedez ha cercato di indagare su una presunta fidanzatina del piccolo. La risposta del bambino mette in difficoltà il rapper che non sa come controbattere, facendo sorridere il web.

Leo ha la fidanzatina? La risposta è esilarante

Con una storia su Instagram, Fedez è protagonista di un simpatico siparietto padre-figlio che intenerisce i follower e strappa più di un sorriso. Il rapper chiede a Leo: “Mi hanno detto che hai una fidanzatina è vero?” A questo punto il bambino visibilmente evasivo risponde: “No, perchè parlano in inglese e tu non lo sai”. Divertito dalla risposta papà Ferragnez replica: “Ah perchè parlano in inglese quindi dici che ho capito male?“ Il bambino risponde furbescamente sì e Fedez riprende: “Ah, quindi sono io che ho capito male“.

Niente da fare per papà Fedez, dunque, sembra che Leone non voglia proprio sputare il rospo. D’altronde sono cose private ma intanto il rapper può concentrarsi sulla sua partecipazione a X Factor 2022. L’artista ha annunciato ieri il suo ritorno come giudice del talent con un bellissimo video sui social, in cui ripercorre la sua esperienza nel programma. Nonostante avesse dichiarato che non sarebbe più tornato, deve aver cambiato idea e ora dopo l’operazione per la sua malattia potrà intraprendere una nuova avventura televisiva.

