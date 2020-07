Non appartiene al mondo dello spettacolo, ma è bella da morire e ha stregato le cronache rosa: ecco tutto quello che c’è da sapere su Deborah Togni.

Deborah Togni è lontana anni luce dallo showbiz, ma i riflettori del gossip si sono accesi sul suo profilo di “bella e discreta” per via del legame che avrebbe instaurato con il maschietto di casa Rodriguez, Jeremias. È con lei che il fratello di Belen e Cecilia avrebbe ritrovato il sorriso (e l’amore) dopo il travagliato capitolo Soleil Sorge. Scopriamo la sua biografia…

Chi è Deborah Togni e dove vive?

Deborah Togni è originaria di Milano, città dove vive e da cui è partita alla volta di una interessante carriera come assistente di volo. Una donna lombarda assolutamente lontana dal gossip e da tutto ciò che è spettacolo, se non fosse per quel legame balzato in testa alle cronache rosa che ha infiammato l’estate 2020…

A sbirciare sul suo profilo Instagram si resta a bocca asciutta. Non un contenuto, infatti, visibile senza previo consenso della diretta interessata, che ha blindato tutto preservando così il suo spazio virtuale dall’incursione (fisiologica) di occhi indiscreti. Ma è su Facebook che si scorge un ritratto più nitido della sua identità, con scatti mozzafiato che non passano inosservati.

Portarti più in alto più su delle nuvoleTu che profumi di sogni e di fragole. 🍓#flightattendant #cabincrew #job #airplane #airport #sky #flight #love #✈ Pubblicato da Deborah Togni su Venerdì 3 maggio 2019

Deborah Togni e Jeremias Rodriguez: la storia

Siti web e stampa di settore sono letteralmente impazziti per lei e per il presunto amore sbocciato con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia, nell”estate del 2020.

Stando alle cronache rosa, Cupido avrebbe colpito il cuore di entrambi proprio quando lui aveva concluso la sua turbolenta relazione con Soleil Sorge.

Secondo quanto emerso, tra loro sarebbe scattata un’intesa tale da convincere Jeremias Rodriguez a passare velocemente alle presentazioni in famiglia, piccolo Santiago compreso…

JEREMIAS RODRIGUEZ

Altre 3 cose da sapere su Deborah Togni

– Segni particolari? Un neo sul viso, vicino alle labbra, che ne esalta la bellezza e la sensualità mediterranee…

– Prima di diventare assistente di volo, ha frequentato l’Istituto Tecnico Itpa “Gadda-Rosselli” di Gallarate.

– Su Facebook ha indicato come data di nascita (senza anno) il 21 novembre, segno zodiacale Scorpione.

