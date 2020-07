Da tanti anni alla guida di Tutto Esaurito, su Radio 105, Marco Galli è uno dei deejay più famosi di sempre: ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Conosciuto dai suoi tantissimi fan come il Capitano, Marco Galli è un deejay che ha cavalcato la storia della radio italiana, tenendoci compagnia con la sua voce da diversi decenni. Dopo varie peregrinazioni, ormai da anni è al timone dello show mattutino di Radio 105, uno dei suoi più grandi successi. Ma cosa sappiamo davvero su di lui?

Marco Galli, la biografia

Nato ad Ancona il 17 agosto 1959, sotto il segno zodiacale del Leone, Marco Galli già da bambino amava ascoltare le varie voci che si susseguivano alla radio. All’epoca, sua mamma seguiva spesso Gran Varietà, condotto da Johnny Dorelli, e lo storico show Alto Gradimento di Gianni Boncompagni e Renzo Arbore. Sono state queste le sue “voci guida”, come ha rivelato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Marco ha fatto una lunga gavetta, iniziando a Radio Music 100 per poi passare a Radio Deejay. È negli anni ’80 che, approdato a Radio 105, ha raggiunto il successo come speaker: su questa emittente ha lavorato per un programma serale assieme a Max Venegoni, che è stato poi trasformato in uno show mattutino. Per 8 anni ha guidato la fascia pomeridiana della stazione radiofonica, e infine, nel 2002, ha dato vita a Tutto Esaurito.

Il programma, in onda ogni giorno dalle 7 alle 10 del mattino, ha riscontrato sin da subito un successo travolgente: merito della conduzione di Marco Galli e del suo staff incredibile, ma anche dell’alternarsi di siparietti comici e di notizie d’attualità. Nel 2010, ha debuttato anche come scrittore con il suo libro Una voce, tante voci.

La vita privata di Marco Galli

Nonostante sia sempre in onda e i suoi fan possano dire di conoscere la sua voce come la propria, di Marco in realtà si sa davvero molto poco. È infatti stato sempre molto riservato, tanto da non avere profili social da cui poter trarre qualche indizio sul suo conto. Le uniche informazioni sulla sua vita privata riguardano il fatto che è sposato da molto tempo e che ha due figli. L’unico modo per sapere qualcosa in più su di lui è seguire i profili social della sua trasmissione.

3 curiosità su Marco Galli

-Ha vinto tre Telegatti consecutivi per il miglior programma radiofonico (Happy Days, condotto attorno alla metà degli anni ’90). Per questa occasione, come aveva in precedenza promesso, ha indetto l’Ambarathona: una maratona di beneficenza da Milano a Piacenza, alla quale ha partecipato con grande gioia.

-Ha una passione sfegatata per l’Inter, squadra per cui tifa da tantissimi anni.

-Nel 2018 è stato costretto ad un lungo stop a causa di una malattia: aveva infatti sviluppato una brutta broncopolmonite che lo ha tenuto lontano dai microfoni per diverso tempo.

Fonte foto: https://www.facebook.com/Radio105/