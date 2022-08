Ilary Blasi e Francesco Totti si danno il cambio per stare nella villa a Sabaudia. Dopo la separazione la situazione procede in modo freddo.

Nonostante ormai sia passato del tempo dall’annuncio della separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti non smettono di far parlare. In modo particolare in questi giorni, infatti, i due si sarebbero “dati il cambio” per soggiornare nella loro villa di Sabaudia. Prima è toccato alla conduttrice e, adesso, sarebbe il turno dell’ex calciatore. Il tutto sarebbe avvenuto, ovviamente, in un modo molto distaccato e gelido…

Ilary Blasi e Francesco Totti: cambio in villa ma…

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera nella sua versione online, dopo il viaggio in Tanzania, la Blasi si era concessa qualche giorno a Sabaudia dove si era spostata, sembra, già dal mese di luglio. Ora, però, toccherà al suo ex Francesco Totti soggiornare almeno fino a Ferragosto.

I due si sarebbero scambiati le chiavi di casa evitando ogni contatto: “Lei che se ne va, lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci. Cambio della guardia nella villa di Sabaudia, un classico tra coppie di neo-separati”, le parole del noto quotidiano.

Vedremo quindi se il Pupone si mostrerà sui social come ha, invece, fatto la sua ex compagna e madre dei suoi figli. L’ex calciatore, infatti, rispetto alla Blasi ha scelto una via ben diversi, fino ad ora, per affrontare il periodo post annuncio separazione. L’ex capitano della Roma non è quasi mai apparso sui social tenendo molto riservata la sua vita privata.

La conduttrice, invece, non ha fatto mancare post e stories, prima dall’Africa, dove era andata con i figli, e poi appunto da Sabaudia.

Di seguito un recente post della conduttrice su Instagram proprio da Sabaudia:

