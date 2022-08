Ancora rumors su Johnny Depp e Amber Heard dopo la conclusione del processo che ha visto l’attore vincere la causa.

Dopo la fine della causa tra Johnny Depp e Amber Heard continuano ad arrivare indiscrezioni e retroscena sui due. In modo particolare, adesso, ci sarebbero ulteriori dettagli che riguardano l’attore di ‘Pirati dei Caraibi’ e i suoi problemi di disfunsione erettile.

Il retroscena su Johnny Depp

Johnny Depp

Nonostante la querelle in tribunale tra i due si sia conclusa, Johnny Depp e Amber Heard continuano a far parlare di loro. In questo caso, nello specifico, alcuni retroscena legati alle tesi del team di avvocati dell’ex moglie dell’attore.

Gli esperti difensori della donna, infatti, avrebbero portato alla luce una problematica che avrebbe potuto influire sullo stato mentale di Depp. Gli avvocati hanno sostenuto che l’uomo soffra e abbia sofferto di disfunzione erettile e che tale situazione possa aver contribuito al suo comportamento violento. “Sebbene il signor Depp preferirebbe non rivelare la sua condizione di disfunzione erettile”, si legge nei documenti legali ottenuti da Page Six: “Tale condizione è rilevante per la violenza sessuale ai danni di Amber Heard, compreso l’uso di una bottiglia per violentarla…”.

Dalle informazioni riportate, pare anche che gli avvocati di Depp abbiano dovuto evitare che venisse accolta la richiesta del team di difensori di Amber di portare in tribunale le cartelle cliniche dell’attore come prova, con la lista completa di medicinali che sarebbero appunto serviti a combattere tale problema.

Allo stesso modo, anche il team di Depp pare abbia portato alla luce alcune situazioni legate al passato di Amber come ballerina con alcune performance anche totalmente nuda che avrebbero potuto portare ad essere considerata “una escort”. Tutti elementi che non sarebbero poi stati portati alla luce durante il processo ma che stanno uscendo fuori ora.

Di seguito un recente post Instagram dell’attore:

Riproduzione riservata © 2022 - DG