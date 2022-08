Alfonso Signorini ha parlato di quanto accaduto tra Totti e la Blasi sottolineando come sia stata importante anche per i giornali di gossip.

Non poteva mancare un passaggio sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi nella chiacchierata-intervista rilasciata da Alfonso Signorini a Simona Ventura, nel suo format ‘La terrazza della Dolce Vita’. Il noto conduttore tv, nonché direttore del settimanale Chi, ha spiegato come tale avvenimento nel mondo dello spettacolo sia stato importante anche per i giornali di gossip.

L’onestà di Alfonso Signorini su Totti e Ilary Blasi

Tra i diversi argomenti trattati da Alfonso Signorini nell’intervista, anche, inevitabilmente, la notizia di gossip dell’estate: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Senza fare giri di parole, il noto uomo di spettacolo ha ammesso che per i siti e i giornali che trattano questi argomenti è stata una vera e propria manna dal cielo. “Il gossip su carta stampata? Vive sempre di nuova linfa. Pensa che linfa ci hanno dato Totti e la Blasi questa estate. È una coppia meravigliosa quella, meno male che ci sono. Sono come il ‘Bue Apis’ per noi. I social sicuramente molto spesso bruciano le notizie e quello che un tempo era l’ossatura del magazine, ma non avranno mai la credibilità della carta stampata. Molti fanno delle fake news la loro bandiera. Inoltre i giornali consentono di approfondire la notizia”.

E in effetti non gli si può dare torto. La notizia dell’addio tra l’ex calciatore a la conduttrice è ancora uno dei temi più scottanti anche a distanza di diverse settimane dall’annuncio ufficiale e, siamo sicuri, se ne continuerà a parlare ancora a lungo.

Da sottolineare come, tra le altre cose, Signorini sia legato a Ilary Blasi da un rapporto di amicizia e stima.

Di seguito una piccola parte dell’intervista pubblicata in un post Instagram da Simona Ventura:

