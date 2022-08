Qualche problemino per Federica Panicucci in vacanza alle Maldive: senza vestiti per più di un giorno. Il racconto della presentatrice.

Piccola disavventura in vacanza per Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini. La coppia, partita e arrivata alle Maldive, ha dovuto fare i conti con l’assenza di vestiti. Il motivo? Le valgie non sono arrivate insieme a loro lasciandoli solamente con lo spazzolino e poche altre cose…

Federica Panicucci senza vestiti alle Maldive: il racconto

Federica Panicucci

Federica Panicucci è tornata in vacanza alle Maldive. Un mese fa, la nota presentatrice televisiva aveva mostrato la location da sogno e il resort nel quale stava soggiornando con tutta la famiglia. A distanza di qualche tempo, la donna è tornata a godersi il mare e le bellezze di quel posto, questa volta crediamo solo col compagno.

Un bis che, però, non è iniziato nel migliore dei modi. La stessa conduttrice, infatti, ha raccontato di essere rimasta in pratica senza vestiti per oltre un giorno: “Dopo un paio di giorni di silenzio sono tornata, io e Marco siamo ripartiti per il nostro viaggio, qualche giorno per noi, siamo tornati nel nostro posto del cuore”, le sue parole in alcune stories su Instagram.

“Tutto bene, bello meraviglioso tranne che ieri noi siamo atterrati ieri mattina alle 10. Le nostre valigie no, le nostre valigie sono arrivate oggi alle 2. Quindi sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti, nient’altro. Ho trovato appena sono arrivata una t-shirt in camera, omaggio del posto dove siamo, e sono stato con quella, praticamente”.

Per fortuna, però, le cose si sono sistemate dopo un giorno e mezzo. La stessa Panicucci ha infatti spiegato che, per fortuna, la valigia, ancora intatta e con tutto il suo contenuto, è arrivata finalmente a desinazione. La vacanza, a questo punto, può davvero iniziare.

Di seguito, invece, uno scatto pubblicato su Instagram prima di partire per le Maldive:

