Durante il concerto di Myss Keta, qualche coro offensivo di troppo l’ha fatta infuriare: la reazione è stata molto particolare…

Canti, balli, divertimento e urla a non finire. Durante i concerti può accadere di tutto e anche qualcosa di più. Vedasi quanto successo all’ultimo spettacolo di Myss Keta dove, alcuni ragazzi hanno intonato dei cori offensivi facendo davvero arrabbiare l’artista. Dal canto suo, la donna ha minacciato di cacciarli via e, come punizione anche qualcosa di molto peggio…

Myss Keta risponde a cori offensivi

Miss Keta e Cosmo

Come detto, durante i concerti tutto può accadere. Anche di trovarsi a fare i conti con insulti e cori non proprio carini. L’ultima “sfortunata” protagonista è stata Myss Keta che ha provato, a modo suo, ad arginare cori ed insulti sessisti durante una esibizione live.

“Oh Myss Keta, portaci a pu***ne”, si sente gridare in un video condiviso su TikTok da una ragazza presente nel locale. Poi ancora altri cori molto simili tanto da impedire alla donna di iniziare la sua esibizione.

Da qui, lo sfogo sul palco di Myss Keta: “Se lo dite un’altra volta esco. Anzi, vi faccia cacciare”, le sue parole.

Poi, per non perdere, forse, quel mistero che avvolge il suo personaggio: “Chi si permette di dirlo, oltre ad essere infuocato con i miei occhi, lo farò buttare fuori, tra i coccodrilli. Gli verrà mangiato cuore fegato e soprattutto la lingua, così che non possate più dire queste put**nate”.

A questo punto le cose sembrano essere andate nel verso giusto con la donna che ha potuto cantare.

Le immagini dell’accaduto, come detto, sono diventate virali su TikTok dove è possibile vedere meglio tutta la vicenda. Non solo. La ragazza che ha girato il filmato ha anche spiegato la sua versione dei fatti: “A quanto pare qualcuno ha fatto partire il coro ‘Myss Keta portaci a pV77ane’ e lei si è infastidita, ma non sono sicura al 100% che fosse seria”.

