Infortunio per Damiano David dei Maneskin durante l’ultimo concerto: le sue condizioni e il messaggio sui social.

Protagonisti assoluti al Lollapalooza Festival 2022, negli Stati Uniti, i Maneskin si sono scatenati al Grant Park dove è andato in scena l’ennesimo esplosivo concerto con protagonisti appunto Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. Proprio il frontman, però, ha dovuto fare i conti con un infortunio raccontato poi anche sui social con tanto di immagini.

Damiano dei Maneskin: infortunio al concerto

Damiano Maneskin

Lo spettacolo è stato, come al solito, mozzafiato. La band si è scatenata e ha fatto cantare, saltare e ballare davvero tutti. Forse anche un po’ troppo viste le “conseguenze”. Infatti, Damiano David durante il concerto al Lollapalooza Festival 2022 si è fatto male, infortunandosi ad una spalla.

Al momento non si conoscono i dettagli di quanto accaduto ma Damiano dei Maneskin si è fatto fotografare e riprendere mentre si esibiva sulle note di ‘I wanna be your slave’ con il ghiaccio tra le mani appoggiato alla spalla.

“Non preoccupatevi, Damiano sta bene”, aveva scritto la band in una storia social. “Andiamo giù, giù sulle ginocchia, conterò fino a quattro e quando sentirete il numero 4 cominciate a saltare”, le parole dello stesso frontman prima di farsi male.

Sui social, poi, a spettacolo concluso, ecco anche la foto con tanto di ghiaccio ma senza alcun cenno all’infortunio: “Ieri la folla del Lollapalooza era così calda che Dam ha avuto bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un po’. Grazie Chicago per questo incredibile spettacolo e per il tuo pubblico entusiasta. Il calore che abbiamo trovato qui ci ha lasciato davvero senza fiato. Non vedo l’ora di rifare tutto molto presto”.

Vedremo se ci saranno aggiornamenti…

Di seguito un post Instagram del cantante:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG