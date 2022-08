La giovane influencer Giulia Salemi e un curioso bacio ricevuto dall’ex attore storico di Beautiful Ronn Moss. Il video è diventato virale.

Una serata in discoteca particolare per Giulia Salemi che, in compagnia del fidanzato Pierpaolo Pretelli, si è trovata “vittima”, si fa per dire, di un curioso siparietto andato in scena con Ronn Moss, noto attore ed ex protagonista della soap ‘Beautiful’.

Giulia Salemi baciata da Ron Moss: le immagini

Giulia Salemi

Tutto ha avuto iniziato nelle scorse ore, quando Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono stati protagonisti di una serata in un locale pugliese. I due si sono messi alla consolle per far ballare il pubblico tra risate, musica e qualche selfie. La coppia va a gonfie vele e nelle ultime ore si è pure parlato di un possibile matrimonio in arrivo.

Sui social sono circolate le immagini della serata ma tra i video, eccone spuntare uno in particolare diventato nel giro di poco tempo virale. Il motivo? Qualcuno, e non una persona qualsiasi, si è avvicinato alla giovane Giulia e l’ha baciata, seppur solo in testa e un po’ sulla guancia. Di chi si tratta? Di Ronn Moss, storico protagonista (ormai ex) della soap ‘Beautiful’.

Dai video pubblicati si vede proprio il famoso “Ridge” avvicinarsi all’influencer per baciarla. La ex gieffina, con molto imbarazzo, ha quasi fatto finta di nulla abbozzando uno strano sorriso. Curioso come, insieme a Moss ci fosse anche la moglie, Devin DeVasquez.

Il suo gesto non è stato preso molto bene dai fan di Giulia e nemmeno da quelli del suo fidanzato che si sono lasciati andare ad aspre critiche sull’attore.

Di seguito un post Twitter di un utente con le immagini del bacio dell’attore alla nota influencer:

Ron Moss bacia Giulia Salemi pic.twitter.com/j8UgLKch0n — disagiotv (@disagio_tv) August 1, 2022

