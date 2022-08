Nessuna certezza ma si è sparsa la voce che Claudia Cardinale sarebbe stata ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà.

Cosa succede a Claudia Cardinale? Al momento, non è dato sapere con certezza se le indiscrezioni che stanno arrivando siano veritiere o meno e quanto ci sia di reale. Eppure, pare proprio che la nota attrice, da tempo “ritiratasi” in Francia a vivere sia stata ricoverata contro la sua volontà.

Claudia Cardinale ricoverata contro la sua volontà: l’indiscrezione

Claudia Cardinale

Secondo le indiscrezioni che arrivano da Dagospia, a lanciare un allarme su quanto sta accadendo a Claudia Cardinale sarebbe stata una sua amica. Non ci sarebbero, infatti, ad oggi comunicazioni ufficiali sullo stato delle cose, ma sembra che i rumors portino ad un unico risultato: l’attrice non vivrebbe più nel suo appartamento di Parigi. Anzi, addirittura “sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese”.

Non si sa, come detto, cosa stia succedendo all’attrice icona del cinema italiano con esattezza. L’unica certezza è che da qualche tempo non si hanno più notizie aggiornate su di lei.

Anche sui social questa situazione è confermata dato che l’ultimo post ufficiale pubblicato su Instagram risale addirittura a metà aprile con tanto di didascalia ad una foto in bianco e nero con scritto: “Silence”.

L’ultima apparizione della Cardinale, spiega Today, risale a maggio, quando la donna si era recata a Tusini per ricevere l’omaggio che la città le aveva dedicato per sua grande carriera con tanto di intitolazione di una strada. In quell’occasione, l’attrice dichiarò: “Sono molto onorata perché è qui che sono nata e dove ho trascorso la mia infanzia”.

Di seguito quello che era stato il suo ultimo post su Instagram:

