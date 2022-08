Donatella Rettore ha mandato un messaggio che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. La donna sta male a causa del coronavirus.

Un post con tanto di allarme sulle sue condizioni di salute. Donatella Rettore ha spaventato tutti i suoi fan e il mondo della musica con un messaggio pubblicato su Instagram nel quale ha annunciato di avere il Covid e di non passarsela troppo bene. Parole che hanno destato grande preoccupazione considerando anche alcuni precedenti relativi alle sue condizioni fisiche.

Donatella Rettore: le parole sui social

Donatella Rettore

Solamente pochi mesi fa l’avevamo vista cantare, ballare e divertirsi insieme a Ditonellapiaga con il duetto di successo presentato anche a Sanremo, ‘Chimica’. Adesso, Donatella Rettore sembra non passarsela affatto bene.

Attraverso un post su Instagram, la cantante ha spiegato di aver contratto il Covid in una forma che le sta creando non pochi problemi. “Non poteva mancare, e proprio adesso. Sono positiva con sintomi, sto male e non ho altro da aggiungere, spero di farcela”, le sue parole ai fan con tanto di ultimo paassaggio: “Vi abbraccio”.

Nei commenti alle parole della Rettore tantissimi messaggi di sostegno. Gli appassionati, infatti, sanno bene quanto delicata possa essere la condizione della cantante che in passato aveva già lottato contro un tumore al seno che l’aveva vista subire degli interventi.

Inoltre, la donna soffre di talassemia, una malattia del sangue capace di provocare un’anemia cronica e provocare fastidi e alle volte anche danni che vanno da una ‘semplice’ stanchezza ai cambiamenti nel colore della pelle o, nei casi peggiori, anche l’ingrossamento della milza.

Di seguito il post Instagram dell’artista:

