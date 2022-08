Sonia Bruganelli ha risposto alle domande dei fan su Instagram. Tra queste anche un passaggio “stuzzicante” su Adriana Volpe…

Quando parla sono sempre scintille, ancor di più quando lo fa sui social senza filtri. Parliamo di Sonia Bruganelli che nel corso di un Q&A con i fan su Instagram si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni a proposito del Grande Fratello Vip. Dalla scelta di tornare come opinionista al parere sull’ex collega Adriana Volpe e sulla nuova compagna di viaggio Orietta Berti.

Sonia Bruganelli e la frecciata ad Adriana Volpe

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha voluto dedicare qualche minuto ai suoi fan su Instagram rispondendo, come anticipato, a diverse domande. Alcune delle quali anche sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

A chi le ha chiesto come mai abbia accettato di tornare come opinionista dopo aver detto che non lo avrebbe fatto, la donna ha spiegato: “È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi. La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”.

La donna ha poi risposto ad altre domande. In questo caso spicca quella sul ruolo di Orietta Berti, sua prossima compagna di viaggio, anche lei come opioninista.

Cercando di rispondere ad una domanda sulla cantante, la moglie di Paolo Bonolis si è lasciata scappare una frecciata in piena regola verso Adriana Volpe che nella scorsa stagione aveva vestito come lei i panni di opinionista. “Sarà più bacchettona Orietta Berti di Adriana?”, le ha chiesto un fan. E lei: “Non credo, Orietta non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco”.

IN_Sonia_Bruganelli

Di seguito il post Instagram del GF Vip sul ruolo della Bruganelli nella prossima stagione:

