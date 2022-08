Le vacanze dei Ferragnez sono ufficialmente iniziate. Con un post su Instagram è stata Chiara Ferragni ad annunciare l’arrivo dell’intera famiglia in quel di Ibiza. L’imprenditrice digitale, a bordo di un aereo, probabilmente un jet privato, ha mostrato alcune immagini molto simpatiche dove a prendersi la scena non è stato suo marito Fedez o il piccolo Leone, bensì la più piccina di casa, Vittoria…

Se questa mattina in casa Ferragnez si giocava ancora nel terrazzo delle proprie mura domestiche, ecco che nel giro di alcune ore le cose son cambiate. Chiara e Fedez, insieme a Leone e Vittoria sono partiti alla volta di Ibiza e hanno dato inizio alle loro vacanze.

Sui social, è stata proprio la bella influencer a raccontare del viaggio ormai arrivato a destinazione. “Welcome to Ibiza”, ha scritto nella didascalia di un filmato su Instagram la Ferragni.

Nelle immagini, eccola con Leone che guarda i cartoni ma soprattutto con Vittoria, vera superstar della clip, che si gusta prima un trancio di pizza e poi anche dei bei dolcetti. “Chi è che si gode di più la vita della Vitto?!”, dice Chiara con fare ironico mentre zooma sul volto della sua piccola molto contenta e divertita.

Poi, al momento dei dolci, ecco anche papà Fedez apparire accanto alla bambina, per ora, vera star delle vacanze che, siamo sicuri, regaleranno tanti siparietti da condividere con i fan.

Di seguito il post Instagram di Chiara Ferragni:

View this post on Instagram

