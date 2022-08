Nozze annunciate e presto celebrate. Uomini e Donne unisce altre due persone, questa volta del trono over…

Se per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne in queste ore un ex protagonista è diventato papà, ecco che anche il trono over non è da meno. Infatti, una coppia, i bellissimi Caterina e Biagio, ha annunciato di aver definito tutto per il loro matrimonio.

Uomini e Donne, l’annuncio della coppia: “Ci sposiamo”

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

Con un breve video pubblicato sui social ufficiali di Uomini e Donne, ecco la coppia del trono over annunciare che presto convolerà nozze. Come anticipato, si tratta di Caterina e Biagio che hanno rivelato anche qualche dettaglio della cerimonia.

I due si sono mostrati con gli inviti che hanno consegnato ai loro cari e amici e nelle immagini si vedono anche data e altri particolari. Il matrimonio sarà il 5 settembre 2022 a Ortona, in provincia di Chieti. Un grande passo che hanno scelto di condividere con i fan del programma.

Il matrimonio di Caterina e Biagio arriva come ciliegina di una storia d’amore sbocciata fin dalle prime battute grazie al programma di Maria De Filippi. “Mi sei sempre piaciuta fin da subito, dal primo giorno che sono entrato qui in studio”, aveva detto nel 2019 Biagio a Caterina, visibilmente emozionata. “La tua compostezza, la tua sincerità, oltre a essere una bellissima donna. Volevo portarti subito via”.

Detto, fatto. Dopo tre anni, quella prima proposta si è sviluppata e diventerà presto matrimonio…

Di seguito il post Instagram di Uomini e Donne:

