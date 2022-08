Una notizia che i fan della coppia aspettavano da giorni: Fabio Colloricchio e la sua Violeta Mangriñan sono diventati padre e madre di una splendida bambina. L’annuncio è arrivato oggi con l’ex Uomini e Donne e la sua compagna che hanno dato alla luce la piccola Gala, in realtà lo scorso in data 31 luglio.

L’ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio ha finalmente dato il benvenuto alla sua piccola Gala, la sua primogenita nata ieri, 31 luglio. Sui social, le foto e le primissime parole della coppia con mamma Violeta, anche lei volto noto alla tv, ma in Spagna, stanchi ma assolutamente felici.

Il trentaduenne e neopapà, lanciato nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione al dating show di Maria De Filippi, ha dedicato alla piccolina appena nata un dolcissimo post su Instagram dove a tutti gli effetti la presenta a tutti i suoi seguaci. Nel post, infatti, anche le tenere foto appena successive al parto.

I due neo genitori hanno anche scritto: “Grazie per averci fatto provare l’amore più grande che potremo mai provare”.

Nel post, ecco rivelato, come vi abbiamo anche già anticipato, il nome. I due hanno scelto Gala che a quanto pare prenderà entrambi i cognomi o così è stata presentata nel post in questione.

Sui social, ma questa volta nelle stories di Violeta, è possibile vedere anche i primi momenti con in braccio la bimba, la grande emozione dei parenti e molti altri attimi che resteranno senza dubbio indelebili nel cuore e nella mente di mamma e papà…

Di seguito il post Instagram condiviso da i neo genitori:

View this post on Instagram

