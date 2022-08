Rispondendo ai fan sui social, Beatrice Valli ha detto la sua sul tema del reddito di cittadinanza esponendosi non certo in modo positivo…

Solamente poco tempo fa si era parlato di lei per il bellissimo matrimonio che l’ha resa moglie di Marco Fantini. Oggi, Beatrice Valli fa parlare per ben altri motivi. Il tema è scottante: il reddito di cittadinanza. Rispondendo ad alcune domande e pareri dei fan, la donna ha espresso la propria opinione facendo molto discutere.

Beatrice Valli e il reddito di cittadinanza

Beatrice Valli

La vicenda nasce per una questione personale. Beatrice Valli doveva partire per Capri per raggiungere il marito Marco Fantini ma ha dovuto rinunciare perché i babysitter le “hanno dato buca” per motivi familiari. Da qui, le domande dei fan che le chiedevano come mai si faccia così tanta fatica a trovare babysitter e donne delle pulizie di questi tempi.

La risposta, inizialmente, è stata vaga: “Ma, in reatà me lo chiedo anche io. Mi confronto con tantissime mamme e persone e hanno tutte lo stesso mio problema. Non so cosa c’è nell’aria quest’anno. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare eh”, le sue parole nelle stories Instagram.

La Valli, però, ha presto rincarato la dose e si è sfogata affermando che secondo lei le persone non avrebbero proprio voglia di lavorare. Se inizialmente la donna non ha toccato il tasto reddito di cittadinanza, successivamente ci ha pensato un altro utente a far emergere la questione e a farle prendere una posizione piuttosto netta.

Lei, infatti, rispondendo a chi definiva il reddito di cittadinanza la ‘rovina del mondo’, ha detto: “Pienamente d’accordo. Parlo con tantissime persone che hanno attività, aziende e dipendenti e purtroppo è così!”. Parole destinate a far parlare e discutere.

Di seguito, invece, un recente post Instagram con suo marito Marco:

Riproduzione riservata © 2022 - DG