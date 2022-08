Una frase, in inglese, e tanto stupore. Arisa ha scelto un messaggio sui social per affermare qualcosa di particolarmente privato…

Un post social senza veli, con seno e parti intime coperte, per parlare apertamente e liberamente al suo pubblico. Ma cosa avrà voluto dire Arisa con le sue parole? Difficile dare un significato certo alla sua frase: “I’m every women, but i’m a man, too. And there’s nothing wrong with me”, ovvero “Sono tutte le donne, ma anche un uomo. E non c’è niente di sbagliato in me”. Ma il dibattito si è aperto…

Arisa, cosa significano le sue parole

Arisa

Arisa sembra confermare ancora una volta di non sentirsi di appartenere ad un unico genere. La cantante lucana, che ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 2009 quando, con un look molto semplice e timido aveva presentato il pezzo Sincerità a Sanremo, oggi appare totalmente diversa da quella donna. L’ulteriore conferma è stata appunto anche l’ultimo post social dove si è mostrata senza veli con tanto di dichiarazione di sentirsi sia donna che uomo.

La cantante, da poco, aveva interrotto la sua relazione con Vito Coppola, e a quanto pare ha trovato un altro modo per far parlare di sé anche se non è chiaro quale sia stato il suo intento. In molti pensano si tratti di una “confessione” sul fatto di sentirsi gender fluid.

Già in passato, a dirla tutta, l’artista si era spinta a dichiarazioni importanti sul tema uomo-donna affermando di voler rinascere ermafrodita: “Mi piacerebbe che la mia anima potesse ricongiungersi con altre particelle un giorno e dare vita ad un umano migliore, magari ermafrodita. Perché così sei tutto. Fisicamente mi piacerebbe essere un’ermafrodita. Una cosa è di testa e una cosa è fisicamente”, erano state le sue parole rilasciate qualche tempo fa a ‘Ti sento’.

Di seguito il post di Arisa su Instagram:

