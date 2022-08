Belen Rodriguez ha ricevuto una dedica speciale da Sangiovanni: dietro al gesto potrebbe esserci la sua fidanzata Giulia…

Una storia social, ma nessun gossip questa volta. Belen Rodriguez in queste ora ha fatto parlare per aver condiviso un particolare messaggio ricevuto dal giovane Sangiovanni, cantante ex Amici, che le ha dedicato un pensiero. A lei e, in realtà, anche ai due figli, Santiago e Luna Marì.

Belen, la dedica di Sangiovanni: il motivo

Belen Rodriguez

Come detto in precedenza, quest’oggi Belen ha sorpreso tutti sulle sue stories Instagram. Se di solito la showgirl argentina mostra contenuti dedicati alla sua routine, anche lavorativa, in questo caso ecco arrivare un messaggio di ringraziamento a Sangiovanni.

Ebbene sì, il giovane ragazzo, cantante ex Amici, è stato protagonista della storia social della modella. Il motivo è una dedica che l’artista ha fatto proprio a Belen.

Sangiovanni ha inviato alla showgirl argentina quella che sembra una speciale stampa con la copertina del suo secondo disco, ‘Cadere Volare’, accompagnata da una dedica. Sopra all’immagine Sangio ha scritto il suo autografo e dolci frasi: “A Belen, grazie per le tue parole. Sei una bella persona. Saluta Santi e Luna”.

Al momento, non è dato sapere cosa abbia detto esattamente Belen su Sangiovanni nei giorni scorsi per “meritarsi” questa dedica, ma stando ad alcuni rumors potrebbe essere dovuta all’ottimo rapporto tra la modella argentina e l’attuale compagna del cantante, Giulia Stabile, con cui proprio la Rodriguez sta lavorando da qualche tempo per ‘Tu sì que vales’.

La giovane ballerina, anche lei ex Amici, aveva infatti raccontato come Belen sia dolcissima con lei durante le prove e le registrazioni. Possibile che Sangiovanni si sia voluto “sdebitare” per queste attenzioni. Rimaniamo in attesa di qualche aggiornamento in più sulla vicenda. Certo è che resta un gesto molto tenero e apprezzabile.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del cantante all’opera durante un concerto:

