Elisabetta Gregoraci avrebbe un nuovo amore: la showgirl sarebbe stata vista con un uomo 12 anni più giovane…

Solamente poche ore fa l’abbiamo vista in dolce compagnia del suo ex marito Flavio Briatore, con tanto di figli a seguito. Adesso, però, si parla di Elisabetta Gregoraci e le sue questioni d’amore… Ebbene sì, perché pare proprio che la donna sia stata pizzicata con un nuovo compagno, 12 anni più giovane di lei.

Elisabetta Gregoraci e la nuova fiamma: di chi si tratta

Elisabetta Gregoraci

Da quanto si apprende, Elisabetta Gregoraci avrebbe un nuovo amore, un fidanzato 12 anni più giovane di lei che le avrebbe fatto perdere la testa. Di chi si tratta? Parliamo di Giulio Fratini, ex, tra le altre cose, dell’ex naufraga Roberta Morise.

A riportare tale indiscrezione è il settimanale Di Più che ha spiegato come la Gregoraci non sarebbe più single. I due si starebbero frequentando da un po’, e molti dei loro incontri sarebbero andati in scena al Twiga, il locale che Briatore ha insieme a Daniela Santanché a Forte dei Marmi.

I due sarebbero stati pizzicati in atteggiamenti inqeuivocabili. Quello che, inizialmente, poteva sembrare solo un amico della Gregoraci, a questo punto, sarebbe, invece, molto di più.

Giulio Fratini avrebbe pure iniziato a seguire il figlio della Gregoraci, Nathan Falco, sui social a conferma che le cose si stanno evolvendo nel giusto senso.

In attesa di conferme e, magari, anche di una foto insieme, vogliamo augurare alla coppia, se davvero fosse così, ogni bene.

Di seguito un recente post Instagram della Gregoraci:

Riproduzione riservata © 2022 - DG