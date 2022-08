Weekend da tenero papà per Flavio Briatore che sui social si è mostrato in compagnia di entrambi i figli: Nathan Falco e Leni Klum.

Oggi, probabilmente, sarà tornato in Sardegna a controllare il suo Billionaire, ma Flavio Briatore non ha mancato, nelle scorse ore, di prendere parte all’evento benefico organizzato da LuisaViaRoma e Unicef a Capri. In sua compagnia, l’intera famiglia, compresi i due figli Nathan Falco e Leni Klum. A testimoniarlo, uno scatto social del noto imprenditore che ha raccolto una valanga di like e apprezzamenti.

Flavio Briatore tenero papà: foto con entrambi i figli

FLAVIO BRIATORE

Come detto, Flavio Briatore ha trascorso il weekend a Capri. L’imprenditore è arrivato sull’isola per assistere al concerto benefico di Jennifer Lopez, organizzato da Unicef in collaborazione con il brand LuisaViaRoma. Insieme a lui, anche l’ex compagna Elisabetta Gregoraci ma anche i due figli, Nathan Falco e Leni Klum. Una bella famiglia allargata che ha meritato uno scatto d’eccezione finito appunto sui social.

Se sul giovane ragazzo sappiamo diverse cose, molti non conoscono bene la storia di Leni. La ragazza oggi ha oggi 18 anni ed è il frutto dell’amore tra Briatore e la modella tedesca Heidi Klum.

I due, anche se non si frequentano spesso, hanno comunque un bel rapporto come ha raccontato il diretto interessato a Repubblica come ripreso da Fanpage: “Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c’erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi, suo marito e i loro figli”. E ancora sul rapporto tra i due figli: “Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto “papà io già lo sapevo”. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”.

Di seguito il post Instagram dell’imprenditore:

Riproduzione riservata © 2022 - DG