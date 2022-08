Claudia Gerini ha svelato per la prima volta che in alcuni casi sul set avrebbe preso ispirazione da Barbara D’Urso.

Claudia Gerini ha confessato alcuni retroscena sui progetti cinematografici per lei in cantiere e ha svelato che, per uno di questi, si sarebbe ispirata alla conduttrice Barbara D’Urso e alle sue “pose aggressive” in tv. “Ne “I migliori giorni” interpreto una presentatrice televisiva molto agguerrita e ambiziosa, per le cui pose aggressive mi sono ispirata un po’ a Barbara D’Urso”, ha ammesso la famosa attrice in un’intervista a Leggo.

Claudia Gerini

Claudia Gerini: la confessione su Barbara D’Urso

Claudia Gerini ha sorpreso i suoi fan rivelando per la prima volta di essersi ispirata a Barbara D’Urso per uno dei personaggi da lei interpretati. La conduttrice sarà lusingata dalle parole dell’attrice? Al momento sulla questione non sono emersi dettagli e non è dato sapere come la famosa padrona di casa di Pomeriggio Cinque abbia preso la questione.

Mentre la carriera sembra procedere a gonfie vele per Claudia Gerini, lo stesso non si può dire per l’amore: l’attrice sarebbe single, ma ha confessato di essere comunque serena e di godersi liberamente l’amore delle sue due figlie, Linda (avuta insieme al suo ex, Federico Zampaglione) e Rosa (avuta insieme all’imprenditore Alessandro Enginoli).

