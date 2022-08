Ornella Muti è tornata a scagliarsi contro Adriano Celentano, che ha confessato di aver avuto in passato un flirt con lei.

Adriano Celentano ha fatto infuriare Ornella Muti rivelando un gossip sul flirt da loro durante le riprese de Il bisbetico domato e Innamorato pazzo (all’epoca lui era già legato alla moglie Claudia Mori, mentre l’attrice stava con Andrea Facchinetti). A Il Fatto Quotidiano l’attrice ha dichiarato che, a differenza sua, il Molleggiato non avrebbe avuto rispetto: “Non è il caso di parlarne… Oltretutto è stato lui, una volta, a fare dichiarazioni in merito con sua moglie presente, un errore da parte sua e io sono rimasta francamente un po’ sorpresa. Che ci vogliamo fare? Questo è l’universo maschile: io, a suo tempo, ho avuto rispetto per la sua famiglia“, ha ammesso.

Ornella Muti

Ornella Muti contro Adriano Celentano

Ornella Muti ha trovato di cattivo gusto che Adriano Celentano abbia svelato della loro liaison senza consultarla e, per altro, senza rispetto verso i loro partner dell’epoca. Sulla questione era intervenuta anche la figlia della Muti, Naike Rivelli, che sui social aveva scritto: “Buongiorno mondo telefono per dire che Adriano Celentano è un cafone”. L’attore replicherà mai alle parole spese dalle due attrici contro di lui?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG