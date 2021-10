Il racconto di Ornella Muti e il flirt con Celentano: “Il rispetto è importante”.

Ornella Muti è intervenuta alla trasmissione Ti sento di Pierluigi Diaco in onda su Rai2, in cui le è stato chiesto di Adriano Celentano, con il quale ha avuto una relazione circa quarant’anni fa, quando il cantautore era già legato a Claudia Mori. Tuttavia l’attrice ha rivelato di non provare piacere a ricordare quei momenti: “La gente è curiosa, vuole sapere cose, si vuole fare i fatti degli altri. Non mi piacere parlare di lui, non mi sembra rispettoso per nessuno di noi, è importante il rispetto presumo. Credo che le cose vengano fatte sempre con attenzione verso gli altri”.

In seguito il conduttore ha preferito cambiare argomento, visto che Ornella Muti non si è mostrata molto disponibile nel parlare di Adriano Celentano, anche perché si tratta di un qualcosa successo tanti anni fa. Il conduttore all’inizio aveva detto che in qualsiasi intervista scritta o televisiva o scritta veniva chiesto all’attrice del cantautore ponendo, domandando dunque il perché ad Ornella, che ha deciso comunque di evitare di parlarne. Voi che ne pensate? Secondo voi la relazione tra i due potrebbe essere un qualcosa di fondamentale importanza nella narrazione delle loro vite?