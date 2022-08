L’infettivologo Matteo Bassetti è finito nell’occhio del ciclone per alcune delle sue dichiarazioni sul tema del vaiolo delle scimmie.

L’infettivologo Matteo Bassetti è finito al centro della bufera per aver dichiarato che i membri della comunità gay sarebbero a maggior rischio per quanto riguarda il contagio dovuto al vaiolo delle scimmie. “Occorre agire subito all’interno delle comunità gay per raccomandare sia comportamenti responsabili che la vaccinazione. Non è più il caso di continuare con atteggiamenti ideologici e di censura. Questo è un problema medico-sanitario che viene prima di ogni altro discorso (sociale, politico o religioso)”, ha dichiarato a Fanpage. Le sue dichiarazioni hanno scatenato numerose critiche in rete e l’attivista LGBT Fabrizio Marrazzo ha replicato via social.

Matteo Bassetti

Matteo Bassetti: il vaccino e i gay

Matteo Bassetti ha rilasciato alcune controverse dichiarazioni sul tema del vaiolo per le scimmie. A replicare contro l’infettivologo – già finito al centro dell’attenzione mediatica per alcune delle sue dichiarazioni sul tema dei vaccini – ci ha pensato Fabrizio Marrazzo, attivista LGBT e portavoce del Partito Gay per i diritti LGBT+ Solidale.

“Folle additare principalmente gli omosessuali. Il rischio è per tutti, è un errore doppio, come quando in molti dicevano che l’Aids fosse il cancro dei gay. Si sta puntando il dito contro le persone gay e contestualmente si liberano dal rispetto di comportamenti responsabili tutti gli altri. Le persone maggiormente a rischio sono coloro che hanno rapporti stretti o occasionali“, ha dichiarato Marrazzo (stando a quanto riporta Biccy). La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG