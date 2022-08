L’influencer Chiara Ferragni ha condiviso sui social un video esilarante di sua figlia Vittoria, sul tappeto elastico.

Chiara Ferragni si è goduta una cena in terrazza insieme agli amici Veronica Ferraro, Filippo Fiora e Gianluca Omodeo e a intrattenerli ci ha pensato la figlia dell’influencer, Vittoria: la bambina è stata ripresa in un video mentre faceva delle smorfie esilaranti con il viso schiacciato sul tappeto elastico. La scena è presto finita sui social, tra l’ilarità generale dei fan.

Chiara Ferragni: la figlia Vittoria sul tappeto elastico

Fin da quando è nata, la piccola Vittoria Lucia Ferragni è diventata a tutti gli effetti una vera e propria star dei social e, in queste ore, la bambina ha fatto divertire i fan dei suoi genitori con un video esilarante e in cui è ritratta sul tappeto elastico (che la sua famiglia ha sul terrazzo del lussuoso attico a CityLife). In tanti tra i fan dei social hanno commentato il post pubblicato da Chiara Ferragni, che ha rapidamente fatto il pieno di like.

“Che personaggio”, ha scritto tra i commenti la zia della bambina, Valentina Ferragni, mentre in tanti hanno lodato la simpatia della piccola Vitto.

