Luca Argentero ha annunciato via social che lui e Cristina Marino diventeranno presto genitori per la seconda volta.

Con enorme gioia Luca Argentero ha svelato ai suoi fan che molto presto lui e Cristina Marino diventeranno di nuovo genitori: l’attrice è incinta del suo secondo bambino dopo che, nel 2020, aveva avuto la prima figlia, Nina Speranza. “Io, te, Nina e una nuova luce…”, ha scritto Argentero nel post con cui ha annunciato la gravidanza.

Luca Argentero e Cristina Marino genitori per la seconda volta

Luca Argentero e Cristina Marino hanno deciso di allargare ulteriormente la famiglia: dopo aver confessato a Oggi il desiderio di un altro bebè i due hanno svelato di essere già in attesa del fratellino (o della sorellina) della piccola Nina Speranza, la figlia che hanno avuto insieme nel 2020. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia per questa splendida notizia e non vedono l’ora di saperne di più.

Al momento non è dato sapere quando nascerà il secondo bebè della coppia né se sarà un maschietto o una femminuccia. Luca Argentero e Cristina Marino sono molto gelosi della loro privacy e in passato si sono scagliati contro i settimanali che non avevano protetto adeguatamente il volto della loro primogenita.

