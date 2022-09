La nota attrice Sharon Stone ha raccontato un aneddoto relativo alla sua vita privata e il rapporto con la chirurgia estetica.

Poco più di un mese fa ha festeggiato il 64esimo compleanno mostrandosi in tutta la sua bellezza. Adesso, Sharon Stone racconta alcuni particolari che riguardano proprio il “passare degli anni”, ma anche il rapporto con la sua salute e alcuni retroscena dal punto di vista sentimentale.

Sharon Stone e il rapporto col Botox

SHARON STONE

Stanno facendo scalpore alcune dichiarazioni rilasciate a Vogue Arabia nel corso di un’intervista da parte di Sharon Stone che, nonostante la sua bellezza è stata lasciata da un uomo per il mancato utilizzo del Botox.

L’attrice, come ripreso da Today, ha spiegato: “Dopo l’ictus mi hanno dovuto fare più di 300 dosi di Botox e filler per tirare su un lato del mio viso che era completamente crollato”, ha detto la Stone tornando indietro nel tempo e parlando di quando, nel 2001, era stata colpita da un ictus.

Da quel momento la donna non volle più sentir parlare di Botox o altri tipi di interventi: “Di recente sono uscita con un uomo più giovane di me e un giorno mi ha chiesto se avrei considerato di fare il Botox. Gli ho risposto che per il suo ego sarebbe stato fantastico, ma che no, non intendevo fare il Botox”. E ancora: “Se perché non faccio il Botox non vuoi frequentarmi, sai che puoi uscire per sempre dalla mia vita”, ha confidato ancora l’attrice.

Il nome dell’uomo, per ora, è rimasto segreto anche se il Daily Mail ha evidenziato come l’ultima relazione conosciuta della Stone sia stata con il rapper 26enne RMR a giugno 2021.

Di seguito il post dell’attrice su Instagram con tanto di copertina della rivista Vogue Arabia:

