La nota modella Bianca Balti ha parlato di alcune problematiche che la riguardano e che coinvolgono un alto numero di donne.

Una spiacevole notizia per Bianca Balti. La nota modella ha raccontato di essere risultata portatrice della mutazione BRCA1 che fa salire fino al 40% la possibilità di ammalarsi di tumore alle ovaie. Per questa ragione sembra essere prossima ad un intervento che la porterà, a 38 anni, ad andare in menopausa. Nel corso di una diretta Instagram con una esperta, la donna ha parlato di tale problematica.

Bianca Balti, la menopausa e la mutazione BRCA1

Bianca Balti

“Per via di una mutazione genetica che si chiama BRCA1, sono ad alto rischio di cancro ovarico, motivo per il quale mi opero preventivamente”, ha detto Bianca Balti. “Rischio il cancro. L’idea di rimuovere ovaie e tube e andare in menopausa già a trentotto anni non è allettante, ma voglio assicurarmi di non avere rimpianti in futuro”.

La donna, modella e madre di bellissime bambine, ha raccontato di aver scelto di congelare alcuni ovuli, per non perdere le speranze di diventare ancora mamma in futuro nonostante l’operazione che dovrà affrontare: “Ho deciso di non limitare la mia possibilità di diventare ancora madre… Probabilmente gli ovociti che ho conservato non verranno mai utilizzati, ma ricorrere alla scienza con queste tecniche e tenermi aperta una possibilità, è terapeutico e mi sta aiutando”.

La Balti ha anche spiegato che l’intervento in sé andrà affrontato anche col giusto supporto mentale e psicologico oltre che economico: “Mi sento privilegiata potendolo fare, ma questo non rende la mia esperienza meno utile per chi scopre di avere il mio stesso problema”.

Di seguito il post della Balti su Instagram con tutta la chiacchierata social con l’esperta che ha cercato di chiarire i suoi dubbi e quelli delle tante seguaci della modella:

