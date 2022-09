Dopo Amici, Tommaso Stanzani sogna un altro programma tv che possa dargli modo di esprimersi al meglio. Le sue parole.

La sua storia d’amore con Tommaso Zorzi va a gonfie vele e anche la carriera professionale sembra dargli grandi soddisfazioni. Parliamo di Tommaso Stanzani che al settimanale Mio Vip ha parlato di diversi argomenti tra vita privata e quella lavorativa con tanto di passaggio pure sulla recente esperienza ad Amici 20.

Tommaso Stanzani: tv e ambizioni

Tommaso Stanzani

Dopo Amici e la più recente esperienza a Battiti Live, Tommaso Stanzani sogna di prendere parte ad un altro programma. Il ballerino sembra avere le idee piuttosto chiare: “Mi piacerebbe un programma come Tale e Quale Show: unirei danza, musica e… imitazioni! Credo che sia il programma più vicino a me. Certo sarebbe bello avere l’opportunità di partecipare a trasmissioni come i grandi varietà del passato, dove un artista eclettico poteva esprimersi come ballerino, cantante, presentatore: pensiamo a format del passato che hanno lanciato icone come Raffaella Carrà, Heather Parisi, Lorella Cuccarini… Purtroppo sono nato troppo tardi! Rifarei sicuramente Amici un programma che ho amato tantissimo!”.

A proposito della trasmissione di Maria De Filippi, poi, Stanzani si è lasciato andare ad alcuni commenti sui professori: “Lorella Cuccarini ha dimostrato di essere sempre una fuoriclasse sia nella danza sia nel canto. È l’eclettismo che mi piacerebbe avere nel mio percorso artistico. Adoro Arisa e sono felice che sia nuovamente in cattedra. Mi rammarico di non avere potuto lavorare molto con Veronica, una grandissima coreografa. Credo che sia normale cambiare dopo tanti anni, fa parte del nostro lavoro”.

Di seguito un recente post su Instagram del ballerino con diverse foto di questa estate 2022:

Riproduzione riservata © 2022 - DG