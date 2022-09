Confermate le indiscrezioni sulla nuova relazione di Elisabetta Gregoraci. A darne “l’ufficialità”, la ex del suo nuovo compagno…

Hanno trovato conferma le voci secondo cui Elisabetta Gregoraci si sia fidanzata nuovamente dopo la fine della relazione con Flavio Briatore. Solamente un mese fa, la notizia dell’avvicinamento con Giulio Fratini. Adesso anche “l’ufficialità” data, però, dalla ex dell’uomo…

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini insieme: la conferma della ex

ELISABETTA GREGORACI

La conferma del fatto che Elisabetta Gregoraci starebbe andando avanti in questa relazione o, per lo meno, frequentanzione, è stata data dalla ex di Fratini, Roberta Morise. La donna ha risposto ad un fan sui social che le faceva presente come il giornale Chi avesse parlato appunto del suo ex. “Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un resort di lusso”, queste le parole del settimanale.

La Morise, commentando un post di un seguace, ha confermato il tutto con un: “Sono felice per loro”. Una conferma in piena regola che sancisce, quindi, la nuova relazione tra l’ex di Briatore e l’imprenditore che, già in passato, si era accompagnato con donne note come Raffaella Fico e Aida Yespica.

Staremo a vedere se i due usciranno allo scoperto definitivamente, specie ora che sembrano esserci davvero pochi dubbi sulla loro relazione.

Di seguito un recente post Instagram della Gregoraci che si è mostrata in alcuni scatti probabilmente dalla meta di cui vi abbiamo parlato in precedenza condivisa appunto con Fratini:

Riproduzione riservata © 2022 - DG