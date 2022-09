La splendida Alena Seredova si sposerà con Alessandro Nasi e in vacanza ha mostrato un anello bellissimo di fidanzamento…

Alena Seredova ha da poco annunciato che nel 2023 si sposerà col compagno Alessandro Nasi. La bellissima modella, ex di Gianluigi Buffon, storico portiere della Juventus e della Nazionale, ora al Parma, ha ritrovato la felicità col nuovo fidanzato e tra alcuni mesi dirà il fatidico “sì”. Sebbene ancora non ci sia una data nota, almeno al pubblico, la donna ha mostrato con orgoglio in vacanza l’anello di fidanzamento…

Alena Seredova presto sposa: ecco l’anello di fidanzamento

Alena Seredova

Paparazzata da Gente con la famiglia al completo in Grecia, in vacanza, Alena Seredova ha mostrato con grande orgoglio ma senza ostentare, il nuovo bellissimo anello di fidanzamento che le è stato donato dal futuro sposto Alessandro Nasi.

Dopo otto anni insieme e la nascita di Vivenne Charlotte, ecco dunque la proposta e il grande passo.

La modella non ha mostrato il gioiello al pubblico tanto che sui social non ha dato alcun dettaglio a proposito. Le telecamere e i flash di Gente, però, sono stati bravissimi e sono riusciti a scattare alcune foto sull’oggetto prezioso che brilla al dito. Si tratta di un anello con un diamante di dimensioni notevoli posizionato sull’anulare sinistro.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori dettagli in futuro. Per ora restano le parole dlela donna sulla proposta del suo Alessandro: “Sicuramente non me lo aspettavo, sono troppo contenta… Mi sento così gratificata da lui ogni giorno che il matrimonio è una ciliegina sulla torta”, aveva detto a Chi di recente la Seredova.

Di seguito anche il post Instagram di Gente con la copertina della settimana:

